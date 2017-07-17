ضبط 147 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 147 كيلو جرام من أسماك "البقرة" السامة المحظور صيدها وتداولها، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بأحد أسواق منطقة الجمرك.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمزاولة "ال.ا.م"، 68 عامًا، صاحب فرش أسماك، بدائرة قسم شرطة الجمرك، نشاط غير مشروع في مجال بيع الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المتهم وبحيازته 147 كيلو جرام من أسماك البقرة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة، لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وحُرر محضر جنح قسم شرطة الجمرك بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.