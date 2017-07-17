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هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

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مصراوي Masrawy

هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

11:15 ص الإثنين 17 يوليو 2017

هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

شرطي من خفر الحدود الاسرائليلي يدقق في هوية فلسطين

(أ ف ب):

القيت قنبلة صوتية على مسجد، واطلق مجهولون النار باتجاه مسجد آخر الاثنين في قرية المغار العربية (شمال) بحسب قوات الشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات فيها.

وتشهد القرية توترا بين المسلمين والدروز من السكان، بعد مقتل شرطي درزي من سكانها في هجوم الأقصى الجمعة الذي قتل فيه شرطي درزي أخر برصاص ثلاثة من عرب اسرائيل قتلوا في الهجوم.

وأعربت الشرطة عن قلقها من حصول تصعيد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في بيان ان المسجدين تعرضا للهجوم قبل ساعات الفجر، مشيرة انه لم تقع اصابات، بينما تضررت احد نوافذ المسجد الذي تعرض لإطلاق النار.

والمذهب الدرزي مذهب متفرع من الدين الاسلامي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 110 الاف درزي يعيشون في شمال إسرائيل و20 الفا في الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفرضت إسرائيل الخدمة الإجبارية العسكرية عام 1957على أبناء الطائفة الدرزية، وتعاقب بالسجن كل من يرفض منهم الخدمة لأسباب قومية، خلافا لباقي العرب الإسرائيليين.

يقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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