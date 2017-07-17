أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مليارا دولار قيمة صادرات التسليح الروسية في النصف الأول من2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مليارا دولار قيمة صادرات التسليح الروسية في النصف الأول من2017

11:03 ص الإثنين 17 يوليو 2017

مليارا دولار قيمة صادرات التسليح الروسية في النصف الأول من2017

اسلحة - ارشيفية

 

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت شركة (روس أوبورون اكسبورت) الحكومية الروسية، أن صادرات التسليح والآليات العسكرية للقوات الجوية بلغت نحو ملياري دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وذكر بيان لسيرجي لاديجين نائب مدير عام الشركة ورئيس وفدها إلى معرض (ماكس -2017) للطيران، أن صادرات التسليح والآليات العسكرية للقوات الجوية بلغت في النصف الأول من 2017 وفقا لعقودنا نحو ملياري دولار أمريكي.

وأعلنت (روس أوبورون اكسبورت) قبل أيام أنها نقلت منذ عام 2000 أكثر من 30 قمرا اصطناعيا إلى المدارات الفضائية لصالح عملاء من 14 بلدا، بما في ذلك لصالح المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج والسويد ووكالة الفضاء الأوروبية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر ميخييف، أعلن أيضا أن الشركة باعت منذ العام 2000 إلى الخارج أكثر من 1300 طائرة ومروحية عسكرية بقيمة 65 مليار دولار.

يذكر أن (روس أبورون اكسبورت) تعد الشركة الروسية المسيطرة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، وتبلغ حصتها في صادرات السلاح الروسي ما يزيد على نسبة 85 في المائة ولديها علاقات تعاون مع أكثر من 700 مصنع ومؤسسة تابعة لمجمع التصنيع العسكري الروسي.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون ينافس ميركل على قيادة أوروبا

    أخبار

  • نائب زعيم حزب البديل الشعبوي يروج لمبدأ "ألمانيا أولا"

    أخبار

  • برلين: أنقرة منعت مجددا زيارتنا لقاعدة عسكرية تركية بها جنود ألمان

    أخبار

  • سفارة أوكرانيا بالقاهرة: لا ضحايا من مواطنينا في حادث الاعتداء على

    أخبار

إعلان

83ce603879.jpg
f6c3b0cab0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية