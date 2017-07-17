مليارا دولار قيمة صادرات التسليح الروسية في النصف الأول من2017

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت شركة (روس أوبورون اكسبورت) الحكومية الروسية، أن صادرات التسليح والآليات العسكرية للقوات الجوية بلغت نحو ملياري دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وذكر بيان لسيرجي لاديجين نائب مدير عام الشركة ورئيس وفدها إلى معرض (ماكس -2017) للطيران، أن صادرات التسليح والآليات العسكرية للقوات الجوية بلغت في النصف الأول من 2017 وفقا لعقودنا نحو ملياري دولار أمريكي.

وأعلنت (روس أوبورون اكسبورت) قبل أيام أنها نقلت منذ عام 2000 أكثر من 30 قمرا اصطناعيا إلى المدارات الفضائية لصالح عملاء من 14 بلدا، بما في ذلك لصالح المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج والسويد ووكالة الفضاء الأوروبية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر ميخييف، أعلن أيضا أن الشركة باعت منذ العام 2000 إلى الخارج أكثر من 1300 طائرة ومروحية عسكرية بقيمة 65 مليار دولار.

يذكر أن (روس أبورون اكسبورت) تعد الشركة الروسية المسيطرة على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، وتبلغ حصتها في صادرات السلاح الروسي ما يزيد على نسبة 85 في المائة ولديها علاقات تعاون مع أكثر من 700 مصنع ومؤسسة تابعة لمجمع التصنيع العسكري الروسي.