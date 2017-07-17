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إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة

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مصراوي Masrawy

إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة

10:54 ص الإثنين 17 يوليو 2017

إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة

كتب- عمرو علي:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام، وهما كل من:

1-رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقاً وحالياً بالمعاش.

2-رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقاً وحالياً بالمعاش.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام، حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد-رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في:

1) قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي وذلك على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.

2) إهدار كلا المتهمان المذكوران (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010، وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.

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