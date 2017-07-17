وزير التنمية المحلية يبدأ جولة بالصعيد ويفتتح مشروعات بسوهاج وقنا

كتبت- ندى الخولي:

وصل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة سوهاج في مستهل جولة بالصعيد تتضمن أيضا زيارة لمحافظة قنا، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والغذائية.

كان في استقبال الوزير عقب وصوله مطار سوهاج، أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واللواء عصام العلقامي،السكرتير العام.

وعقب وصول الوزير توجه إلى محور جرجا، ثم سيتوجه إلى منطقة السماكين بمدينة المنشأة ويعقبها لقاءبالديوان العام للمحافظة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بحضور المحافظ، ومن المقرر أن يختتم الوزيرزيارته لسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا.

ومن المقرر أن يفتتح مبنى الوحدة المحلية الجديد بمنطقة عمر أفندي، المقام على مساحة 1100 م2، والمكون من 7 طوابق بتكلفة مالية نحو 11 مليون جنيه، ومبنى مصنع الوجبة الغذائية للمدارس المقام على مساحة 2000متر بمنطقة الصالحية، بتكلفة 4 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ونادي الفتيات ومحطة الألبان بمنطقة المعنا.

ويعقد الوزير، مؤتمرًا مع القيادات التنفيذية والشعبية بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، للاستماع إلى المشكلات والطلبات.