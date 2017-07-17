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الإمارات تنفي صحة تقرير أمريكي اتهمها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية

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مصراوي Masrawy

الإمارات تنفي صحة تقرير أمريكي اتهمها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية

10:35 ص الإثنين 17 يوليو 2017

الإمارات تنفي صحة تقرير أمريكي اتهمها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية

السفير يوسف العتيبة

واشنطن - (د ب أ):

نفى السفير يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة صحة تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أشارت فيه إلى تورط الإمارات في قرصنة المواقع القطرية.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع "تويتر" اليوم، الاثنين، عن السفير القول إن "تقرير الواشنطن بوست زائف. فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة".

وأضاف أن :"الأمر الصحيح هو سلوك قطر، وتمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي، والتحريض على العنف، وتشجيع التطرف وتقويض استقرار جيرانها".

وكانت الصحيفة نقلت أمس عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم، أن "الإمارات العربية المتحدة نسّقت القرصنة على المواقع الحكومية القطرية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر تصريحات كاذبة مثيرة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أواخر مايو، والتي تسببت في الاضطرابات بين قطر وجيرانها".

وكانت والبحرين والإمارات ومصر أعلنت في يونيو الماضي قطع العلاقات مع قطر، بعد تصريحات منسوبة لأمير قطر تحدث فيها عن تعرض بلاده لحملة ظالمة تستهدف ربطها بالإرهاب، ودعا فيها إلى بناء علاقات قوية مع إيران لما تمثله من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله.

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