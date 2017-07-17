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إقبال ضعيف على معامل تنسيق جامعة حلوان.. وحدوث عطل في "السيرفر"

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مصراوي Masrawy

إقبال ضعيف على معامل تنسيق جامعة حلوان.. وحدوث عطل في "السيرفر"

10:35 ص الإثنين 17 يوليو 2017

كتب- مصطفى فرحات:

شهدت معامل التنسيق بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، إقبال ضعيف من طلاب المرحلة الأولى الناجحين في الثانوية العامة.

وفتحت المعامل أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، حيث توافد الطلاب بصحبة أولياء أمورهم.

وحدث عطل في "السيرفر" الخاص بموقع تسجيل الرغبات، ما أثار ضجر الطلاب وأولياء الأمور.

وقال أحد مشرفي المعمل، إنهم يستعدون منذ الصباح الباكر لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل، وأن هذا العطل خارج إرادتهم وأن هذه هي المرة الأولى لحدوث عطل في الموقع.

وأضاف أنه جاري التواصل مع سنترال حلوان الذي أكد لهم أنها مشكلة عامة على مستوى منطقة حلوان، وجاري العمل لإصلاحه.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب وطالبة، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع.

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مصراوي Masrawy

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