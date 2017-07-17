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قرقاش: قطر أنفقت ملايين الدولارات لزعزعة استقرار مصر والسعودية

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مصراوي Masrawy

قرقاش: قطر أنفقت ملايين الدولارات لزعزعة استقرار والسعودية

10:11 ص الإثنين 17 يوليو 2017

قرقاش: قطر أنفقت ملايين الدولارات لزعزعة استقرار مصر والسعودية

القاهرة – (مصراوي):

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قطر بتمويل ودعم الإرهاب عبر احتياطي نقدي كبير تستخدمه في ذلك، مشيرًا إلى أنه يرى مؤشرات على أن ضغوط الدول الأربع تأتي بنتائج.

وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، الاثنين، إن قطر تدعم الإرهاب وتحاول زعزعة استقرار دول المنطقة، مضيفا أن الأزمة تتعلق في الأساس بدعم قطر لتنظيمات إرهابية.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الشهر الماضي علاقاتهم مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وقدمت الدول الأربع لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة وغلق القاعدة التركية العسكرية، كشروط لإنهاء المقاطعة إلا أن الدوحةة رفضت هذه القائمة.

وتلعب دولة الكويت دور الوسيط لمحاولة إنهاء الأزمة.

وقال قرقاش إن قطر أنفقت ملايين الدولارات لزعزعة استقرار مصر والسعودية والبحرين، كما أنها دعمت إرهابيين في ليبيا بعضهم متورط في تفجيرات في أوروبا.

وأضاف "لن نصعد أكثر من التدابير والإجراءات السيادية التي تحق لنا"، مشيرًا إلى أن قطر لم تتجاوب مع محاولات الوساطة.

وتابع الوزير الإماراتي "حل الأزمة يتوقف على الحكماء في الجانب القطري"، مشددًا على أن " يجب أن نضمن ألا تعود قطر لدعم الإرهاب".

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مصراوي Masrawy

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