تخصيص 424 مليون جنيه للمشروعات الصحية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن القطاع الصحي بالمحافظة، سيشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقنا.

وأضاف الهجان، أن جملة الاستثمارات التي انفقت على القطاع الصحي بقنا، بلغت 424 مليون و 773 ألف جنيه، لإحلال وتجديد وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة، منها إحلال وتجديد مستشفى أبوتشت المركزي، بمبلغ 140 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 41%، وإحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام بمبلغ 186 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54%، ومركز طبي نجع حمادي بمبلغ 3 ملايين و945 ألف و723 جنيهًا، وإحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي بمبلغ 87 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 37%، ووحدة الصحة بنجع سعيد بمركز دشنا بمبلغ مليون و479 ألف و637 جنيهًا، بنسبة تنفيذ 30% وإنشاء الوحدة الصحية بقرية القلمينا بمركز الوقف بمبلغ 950 ألف و790 جنيهًا بنسبة 76%، ووحدة الصحة بقرية جزيرة الحمودي بمركز الوقف بمبلغ مليون و222 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60%، ووحدة الصحة بقرية الجبيل بمركز قنا بمبلغ 607 آلاف جنيه بنسبة 37%، ووحدة صحة الإخصاص بمبلغ 580 ألف و763 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 37% وحدة الجبل بمركز قنا بمبلغ 72 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90% ووحدة صحة الإخصاص بمركز قنا بمبلغ 580 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 37%.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري حاليًا طرح عدد من المشروعات منها إحلال وتجديد لوحات كهرباء مستشفى قنا العام بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، وتطوير مستشفى حميات قنا بمبلغ 360 ألف جنيه، ونقل مولد كهرباء مستشفى نقادة إلى وحدة طوخ بمبلغ 27 ألف جنيه، ونقل مولد كهرباء مستشفى الرمد إلى وحدة الكلى الصناعي بالمعنا بمبلغ 27 ألف جنيه.

وأوضح محافظ قنا، أن هناك متابعات مستمرة لتلك المشروعات لتحقيق أعلى معدلات إنجاز بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير خدمة طبية مميزة للمواطنين من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتدعيمها بأجهزة حديثة لخدمة المرضى.