مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب طريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بانقلاب سيارة بالكيلو 70 بالطريق الصحراوي الشرقي

"سوهاج / أسيوط" تجاه أسيوط دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "80471 ي م ج" ملاكي، قيادة "أحمد ثابت عبدالسلام، 52 عامًا"، مدرس، ويقيم بمحافظة أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلًا من قائد السيارة، وزوجته "هناء إبراهيم حسن، 47 عامًا"، ربة منزل، نجلته "ميرنا" 23 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب، ونقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى، أبنوب العام بأسيوط.

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من نجلته "مي، 18 عامًا"، طالبة باشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى، ونجله "محمود، 21 عامًا"، طالب بجروح بالرأس، وكسر بالذراع الأيسر، نقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 9492 جنح المركز لسنة 2017.