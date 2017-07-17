سيناتور روسي: مضطرون للرد على أمريكا في قضية الممتلكات الدبلوماسية

موسكو- ( أ ش أ):

صرح رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات، ردا على خطوة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية "الممتلكات الدبلوماسية الروسية"، في إشارة إلى حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن، تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن كوساتشوف، قوله: في هذه الحالة، على ما يبدو، لا يبقى أمامنا خيار آخر، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات للرد، والإجراءات ستكون اضطرارية. لكنها يجب أن تُتخذ.

واعتبر كوساتشوف تصريح مسئول في البيت الأبيض بشأن هذه القضية تأكيدا جديدا لتجاهل الجانب الأمريكي للقانون الدولي ومحاولة أخرى لتفعيل مبدأ أولوية التشريعات الوطنية أمام الدولية.

وتابع قائلا "هذا النهج لا يجب أن يوافق عليه الجانب الروسي، ولا يجب أن يتسامح معه المجتمع الدولي، لأن كل سابقة من هذا القبيل، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، تنطوي على خطر هيمنة مبدأ العالم الأحادي القطب".

وكان مصدر في البيت الأبيض، قد ذكر لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الولايات المتحدة لن تعيد الممتلكات الدبلوماسية الروسية المحجوزة "بلا مقابل".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فرضت عقوبات على روسيا بسبب ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية في نهاية عام 2016، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في هذا الشأن، حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن، تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.

ومن المقرر أن تجرى في واشنطن اليوم الاثنين جولة من المشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية توماس شانون.

وقد سبق وأن تم إلغاء جولة المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في سان بطرسبورج يوم 23 يونيو الماضي، بسبب توسيع الإدارة الأمريكية للعقوبات الخاصة بالوضع في أوكرانيا، المفروضة ضد روسيا، ويتوقف على نتائج مشاورات ريابكوف في واشنطن اتخاذ موسكو إجراءات محتملة ردا على الخطوة الأمريكية المذكورة.