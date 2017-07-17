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الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي

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مصراوي Masrawy

الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي

09:42 ص الإثنين 17 يوليو 2017

الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو احتضن الرضيع الذي

(بي بي سي):

التقى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو برضيع سوري سماه أبواه اللاجئان السوريان على اسمه تقديرا لاستضافة كندا لاجئين سوريين.

واحتضن رئيس الوزراء الرضيع - واسمه الكامل جاستين ترودو آدم بلان - في مهرجان كالغاري ستامبيد لرعاة البقر بمدينة كالغاري بإقليم ألبرتا في غرب كندا.

وولد الرضيع، الذي يبلغ حاليا من العمر شهرين، في مدينة كالغاري في شهر مايو/أيار الماضي بعد أشهر قليلة من هروب أبويه وابنيهما من ويلات الحرب الأهلية في سوريا.

وجاءت الأسرة من العاصمة دمشق.

وعندما وصلت الأسرة اللاجئة إلى مدينة مونتريال في فبراير من السنة الماضية، لم يكن ترودو حاضرا في المطار لتحية هؤلاء اللاجئين كما فعل في مناسبات أخرى مع لاجئين سوريين آخرين.

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لكن الزوجين، محمد وعفراء بلان، شعرا بأنهما يجب أن يشكرا ترودو على نحو ما، ولهذا سميا المولود الجديد الذي رزقا به على اسم رئيس الوزراء الكندي.

واستقر في كندا أكثر من 40 ألف لاجئ سوري في الفترة بين نوفمبر 2015، عندما أصبح ترودو رئيسا لوزراء كندا، ويناير من السنة الجارية. وانتقل للعيش في مدينة كالغاري نحو 1000 لاجئ سوري.

وفي أواخر يناير، عندما أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ، بمنع مواطني سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة، لجأ ترودو إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد أن حكومته ملتزمة بمساعدة "أولئك الذين يفرون من الاضطهاد، والإرهاب، والحرب".

وفي إقليم أونتاريو بشرق كندا سمى زوجان سوريان آخران مولودهما على اسم رئيس الوزراء الكندي شكرا له على مواقفه تجاه اللاجئين السوريين.

هذا المحتوى من

BBC

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