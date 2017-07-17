​إقبال كثيف لطلاب المرحلة الأولى على معامل تنسيق هندسة القاهرة

كتبت- نانيس البيلي:

فتحت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم.

فيما توافد عدد من الطلاب على المعامل لتسجيل رغباتهم.

وأكد مسؤول مكتب التنسيق بهندسة القاهرة في تصريحات خاص لـ"مصراوي"، أن هناك 5 معامل تنسيق بالكلية تم فتحها أمام الطلاب لكتابة رغباتهم بالاستمارة قبل دخول معمل التنسيق ليقوموا بتسجيلها سريعاً على أجهزة الحاسب الآلي.

وأضاف المسؤول، أن عدد من المشرفين يتواجدون مع الطلاب لمساعدتهم في إجراءات تسجيل الرغبات.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف و6 طلاب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%.

أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.