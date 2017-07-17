غدًا.. توقيع اتفافية صرف علاوة 10% للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيه

القاهرة- أ ش أ:

يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عصر غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نسبة العلاوة 10% حدها الأدنى 165 جنيها والأقصى 330 جنيها، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قوعد صرف العلاوة الاجتماعية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلي أن إقرار هذه العلاوة يأتي انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر والتأكيد علي مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.

ونوه إلى أن الوصول إلي تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلماني المهندس محمد السويدي، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير والقوي العاملة برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، والمشرعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف بمجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومي عن الغرف التجارية، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح "سعفان"، أن حضور توقيع الاتفاقية سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم".