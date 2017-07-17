الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفا وتدريجيًا في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 38

الإسكندرية 25 34

مطروح 25 32

بورسعيد 26 34

دمياط 25 33

بلطيم 25 35

الإسماعيلية 29 38

السويس 29 39

العريش 22 36

نخل 20 38

طابا 25 39

الطور 26 37

مرسى علم 31 40

الغردقة 32 40

شرم الشيخ 33 41

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رفح 21 35

كاترين 17 35

سيوة 28 40

المنيا 23 41

الفيوم 23 41

رأس سدر 27 42

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 29 43

الأقصر 26 44

أسوان 29 45

شلاتين 29 45

حلايب 31 42

الوادى الجديد 26 45

قنا 28 44

نويبع 28 41

السلوم 22 30