مسؤول إيراني: العراق سدد 500 مليون دولار من متأخرات الكهرباء

طهران - (د ب أ):

أعلن مساعد وزير الطاقة الإيراني لشؤون الكهرباء هوشنك فلاحتيان اليوم الاثنين أن العراق سدد 500 مليون دولار من الديون المترتبة عليه المتعلقة بشراء الكهرباء من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "العراق سدد 500 مليون دولار من الديون المستحقة عليه لإيران خلال الشهور الأربع الماضية، فيما تبقى 800 مليون دولار من هذه الديون".

وأضاف أن "وتيرة تسديد الديون المستحقة على العراق لإيران تحسنت، حيث تعهد الجانب العراقي خلال الجولة الأخيرة من المحادثات بأنه سيدفع في غضون الأسبوعين المقبلين دفعة جديدة من هذه الديون".

وكان العراق أعلن في مارس الماضي استئناف إيران تصدير الطاقة الكهربائية إليه بعد توقف استمر لنحو شهرين. وكانت مصادر عراقية أعلنت أن إيران أوقفت تصدير الكهرباء للعراق بسبب تراكم الديون، بينما أعلنت إيران أن سبب الإيقاف هو انتهاء العقد، وأعلنت لاحقا التوصل إلى عقد جديد.