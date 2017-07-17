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الإمارات: هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة مع قطر

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مصراوي Masrawy

الإمارات: هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة مع قطر

06:15 ص الإثنين 17 يوليو 2017

الإمارات: هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة مع قطر

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لندن - (بي بي سي):

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها معربا عن اعتقاده بأن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".

وقطعت والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو واتهمتها بتمويل ودعم الجماعات المتطرفة وهي التهم التي تنفيها الدوحة.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وقال قرقاش، في تصريحات معدة سلفا من المقرر أن يدلي بها في لندن الاثنين، نحن "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية".

وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" ولكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المراقبة المقترحة.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

لكن الدوحة أكدت أن هذه المطالب "غير واقعية".

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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