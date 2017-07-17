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فيديو| مدحت شلبي يطالب ميدو بالاعتذار لعامر حسين

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فيديو| مدحت شلبي يطالب ميدو بالاعتذار لعامر حسين فيديو| مدحت شلبي يطالب ميدو بالاعتذار لعامر حسين

التحرير

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علق الإعلامي مدحت شلبي، على أزمة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قائلًا: «لابد أن تتعامل الدولة بحزم مع جرائم الإنترنت».

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة ON sport، أن الإنترنت رغم فوائده له مساوئ عديدة، مطالبًا ميدو بالاعتذار لعامر حسين، والانتباه جيدًا فيما يخص تعامله بمواقع التواصل الاجتماعي.  

وكان الحساب الشخصي لميدو، بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قد نشر بعض العبارات المسيئة تجاه عامر حسين، قبل أن ينفي مدرب السابق قيامه بذلك، مشيرًا إلى أن حسابه تعرض للاختراق.

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التحرير

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