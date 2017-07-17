فيديو| ياسر المحمدي: «أنا اللي ساعدت محمد صلاح عشان يحترف»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن حسام حسن منحه الثقة عند انتقاله للقلعة البيضاء، قادمًا من النادي الأهلي، عكس البرتغالي مانويل جوزيه الذي استبعده من حساباته رغم ظهوره بشكل جيد في المباريات التي شارك بها مع الفريق الأحمر.

وتحدث «المحمدي»، خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، عن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا من أفضل هدافين مصر، والجميع يعلم ذلك، ودائمًا يصنع الفارق عندما يشارك.

شاهد أيضا

وأشار لاعب مانشستر سيتي السابق، إلى أنه ساعد النجم محمد صلاح، في الانتقال لأوروبا بعلاقاته، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بتألقه لأن ذلك فتح الباب أمام زملاءه للعب في الدوريات الأوروبية.



