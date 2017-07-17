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فيديو| شادي محمد لعفيفي: «كلامك فاضي وغريب»

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فيديو| شادي محمد لعفيفي: «كلامك فاضي وغريب» فيديو| شادي محمد لعفيفي: «كلامك فاضي وغريب»

التحرير

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انتقد شادي محمد، تعليق أحمد عفيفي، على لقطة تمريرة حسام غالي، قائد النادي الأهلي، لعماد متعب، في مباراة وادي دجلة الأخيرة، والتي قال خلالها أنها ليست المرة الأولى؛ حتى يبالغ جمهور النادي الأحمر في الحديث عنها.  

وتابع «شادي»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن «حجازي»، قائلًا «أيهما أفضل المبالغة في اللعبة دي، ولا نضرب بعض بالبوكس، أكيد إنت هتفضل البوكس أنا عارف، كلامك فاضي وغريب، أحيانًا الكره والحقد على النادي الأهلي بيعني عن حاجات كتير».

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وبكى علاء عبد الغني، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على الهواء، كاشفًا عن تعرضه للضرب من جانب ، رئيس القلعة البيضاء.

وقال عبد الغني، خلال لقائه بحلقة الأربعاء الماضي، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، «مرتضى ضربني بالبوكس في وشي بعد مباراة اتحاد العاصمة، وكررها مرة أخرى بعد مباراة أهلي طرابلس، اللي ضايقني إن كرامتي اتهانت».

 

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التحرير

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