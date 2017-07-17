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كيف تقدم تظلمات من نتائج الثانوية العامة.. وشروط اطلاعك على الإجابة

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كيف تقدم تظلمات من نتائج الثانوية العامة.. وشروط اطلاعك على الإجابة كيف تقدم تظلمات من نتائج الثانوية العامة.. وشروط اطلاعك على الإجابة

التحرير

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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017، وتقرر أن يتم فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (ثلاثون يومًا) تبدأ اعتبارًا من صباح أمس الأحد الموافق 16/7/2017.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى (سداد مبلغ مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (9/450/88040/2)، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم (01500100036407) بالبنك الأهلي، أو الحساب رقم (01003784008) ببنك ، وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال علي السداد.

وأشار "حجازي"، إلى أن تظلمات الثانوية العامة للعام 2017 بدأت أمس الأحد، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة، موضحًا أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

ويلتزم الطالب والطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

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ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية (وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة).

ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما أرتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، كما يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع، ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

وأوضح أنه إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب أوالطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

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