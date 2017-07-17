في هذا اليوم| العراق ينفصل عن الاتحاد الهاشمي.. ميلاد ميركل.. وفاة حسين رياض

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حمل هذا اليوم 17 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1958 - العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن

في مثل هذا اليوم السابع عشر من يوليو لعام 1958، أعلن العراق انفصاله عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن، وذلك بعد الإطاحة بالنظام الملكي، وعرف الاتحاد الهاشمي أيضًا بالاتحاد العربي، هو اتحاد غير اندماجي كونفدرالي أعلن عنه رسمياً في 14 فبراير 1958 بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي 19 مايو 1958، شكلت أول حكومة للاتحاد.

وبعد الإطاحة بالملكية في العراق، أعلن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء في 16 يوليو حل الاتحاد، قائلاً: "إنه لم يكن اتحادًا حقيقيًا يستهدف مصلحة الشعب في القطرين، وإنما كان لتدعيم النظام الملكي الفاسد ولتمزيق وحدة الصف العربي المتحرر، ولتحقيق مصالح زمرة من الحاكمين لم يأتوا الحكم عن طريق الشعب"، وقد كان الملك حسين قد تولى رئاسة الاتحاد وقيادة القوات المسلحة في 14 يوليو بعد مقتل الملك فيصل، إلا أن ذلك لم يكن له أي فاعلية عمليًا، ليعلن العراق بعدها وبالتحديد في مثل هذا اليوم عام 1958 انفصاله رسمًا عن الاتحاد.

1994 - منتخب البرازيل يفوز برابع كأس عالم في تاريخه

تغلب منتخب البرازيل على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مثل هذا اليوم من عام 1994، بركلات الترجيح، وحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.

وأقيم نهائي كأس العالم بتاريخ 17 يوليو 1994، على ملعب ملعب روس بول في باسادينا بولاية كاليفورنيا، وشهد حضور أكثر من 94 ألف متفرج، جمعت بين المنتخبين الكبيرين، المنتخب البرازيلي والمنتخب الإيطالي، في لقاء مكرر لنهائي كأس العالم لكرة القدم 1970 الشهير، وفازت البرازيل باللقب بعدما تغلبت على إيطاليا بالركلات الترجيحية بنتيجة 3 - 2، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

2015 - داعش يعلن تفجيره في أحد أسواق مدينة خان بني سعد العراقية

في مثل هذا اليوم بالتحديد منذ عامين، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مسؤوليته عن تفجير في أحد أسواق مدينة خان بني سعد العراقية في أول أيام عيد الفطر.

وأدَّى هذا الحادث الإرهابي إلى مقتل ما يزيد عن 120 شخصًا، وإصابة ما يزيد عن 116 آخرين، وذلك بعد يوم من تفجير الحائر في السعودية الذي استهدف رجال أمن سعوديين وتبنَّاه نفس التنظيم.

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مواليد هذا اليوم

1888 - شموئيل يوسف عجنون، أديب إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.

1906 - نادرة، مغنية مصرية.

1913 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.

1914 - يوسف عز الدين عيسى، كاتب مصري.

1920 - خوان أنطونيو سامارانش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

1924 - علي رضا، مؤسس فرقة رضا.

1935 - دونالد سثرلاند، ممثل كندي.

1939 - علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران ومرجع ديني شيعي.

1944 - كارلوس ألبرتو توريس، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.

1947 - كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.

1949 - محمد العلي، ممثل سعودي، ومصطفى بن حمزة، عالم دين مغربي.

1952 - دحان ولد أحمد محمود، دبلوماسي موريتاني.

1954 - أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.

1960 - يان ووترس، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1963 - سهى عرفات، زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات.

1972 - ياب ستام، لاعب كرة قدم هولندي.

1974 - سمية الخنة، ممثلة ومذيعة بحرينية.

1980 - خافيير كاموناس غاليغو، لاعب كرة قدم إسباني.

1988 - سمر بيشيل، ممثلة أمريكية.

وفيات هذا اليوم

656 - عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.

1790 - آدم سميث، فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي.

1845 - تشارلز غراي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1851 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.

1907 - هيكتور مالو، كاتب فرنسي.

1912 - هنري بوانكاريه، عالم رياضيات فرنسي.

1918 - القيصر نيقولا الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1919 - عبد الله البهبهاني عالم دين ومجتهد شيعي إيراني ومن قادة الثورة الدستورية الفارسية.

1928 - جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا.

1935 - جورج ويليام راسل، شاعر أيرلندي.

1959 - بيلي هوليدي، مغنية أمريكية.

1965 - حسين رياض، ممثل مصري.

1978 - عائشة المرطة، مغنية كويتية.

2005 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2009 - مائير عاميت، قائد عسكري إسرائيلي.

2015 - جول بيانكي، سائق فورمولا 1.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

اليوم العالمي للقضاء الدولي.

اليوم الوطني في العراق.

يوم الدستور في كوريا الجنوبية.

مهرجان جيون في كيوتو باليابان.