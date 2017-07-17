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فيديو| قيادي بـ«المصري الديمقراطي» يحذر من نتائج «أحداث الوراق»

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فيديو| قيادي بـ«المصري الديمقراطي» يحذر من نتائج «أحداث الوراق» فيديو| قيادي بـ«المصري الديمقراطي» يحذر من نتائج «أحداث الوراق»

التحرير

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قال باسم كامل، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحلول السياسية في أزمة جزيرة الوراق كانت يجب أن تسبق الحلول الأمنية.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن وسكان جزيرة الوراق خلال تنفيذ حملة قرارات إزالة للتعديات على أراضي الدولة، مما أسفر عن سقوط قتيل، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من الأهالي لاتهامهم بالشغب ومقاومة السلطات. 

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أنه لا يوجد مواطن واحد يعترض على استرداد أراضي الدولة، ولا أحد يخالف توجه الدولة في استعادة هيبتها.

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وتابع القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قوله: «كان لازم نواب دائرة الوراق يتكلموا مع الأهالي ويشرحوا لهم قبل أن تتعامل الدولة بالقوة مع الأهالي»، موضحًا أن الأهالي سيطروا على تلك الأراضي منذ عشرات السنين، ولذلك كان يجب أن يكون هناك حديث وتشاور معهم.

وحذر كامل مما حدث في جزيرة الوراق، متخوفا من خلقه حالة عداء بين الأهالي والشرطة.

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التحرير

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