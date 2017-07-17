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فيديو| «الري»: «مش هنستنا لما يحصل كارثة لأهالي الوراق»

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فيديو| «الري»: «مش هنستنا لما يحصل كارثة لأهالي الوراق» فيديو| «الري»: «مش هنستنا لما يحصل كارثة لأهالي الوراق»

التحرير

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قال المهندس صلاح عزت، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري، إن الوزارة ليس لها أي ولاية على الأراضي الموجودة في جزيرة الوراق، موضحًا أن منازل الجزيرة لا يوجد بها خدمة الصرف الصحي.

وأضاف عزت في مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «سي بي سي»: «لنهر النيل حرم لمسافة 30 مترًا، ولا يجب التعامل في هذه المنطقة أو ردمها أو الإقامة عليها، لأنها عبارة عن مصبات لنهر النيل في أثناء وقوع فيضانات».

وأكد أن الأهالي تعدوا على حرم النهر بردمه مما تسبب في خنق المجرى المائي.

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وتابع عزت: «مش هنستنا لما يحصل كارثة للأهالي في حالة فيضان النهر، ويلقى باللوم علينا حينها، لعدم اتخاذنا موقفا تجاه هذه التعديات».

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن وسكان جزيرة الوراق خلال تنفيذ حملة قرارات إزالة للتعديات على أراضي الدولة، مما أسفر عن سقوط قتيل، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من الأهالي لاتهامهم بالشغب ومقاومة السلطات.

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التحرير

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