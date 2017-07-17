أستاذ علوم سياسية: الوصول إلى حل للأزمة القطرية حاليا صعب

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قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشكلة النظام القطري الحالي هو أنه قرر أن يكون له مشروع سياسي، جوهره هو احتضان تيارات الإسلام السياسي.

وأضاف أحمد خلال لقائه أمس الأحد مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الدول العربية تحركت ضد قطر عندما أيقنت أن النظام القطري يتآمر على شرعيتها»، منتقدًا الموقف الأمريكي والأوروبي من الأزمة، بقوله: «موقف أمريكا وأوروبا من الأزمة العربية الحالية ثير الغيظ، لأنهم يدعون إلى الحوار مع قطر رغم وجود دلائل تؤكد دعمها للإرهاب».

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واستكمل: «الوصول إلى حل حاليا أمر صعب، فالدول العربية تتحدث حول قضايا أساسية تتعلق بالتدخل في شئونها، وتراجع النظام القطري عن سياساته يجعله مهزوما بين تياراته السياسية الداخلية»، مختتمًا: «لا مجال لتسوية سياسية أو تدخل عسكري في قطر».