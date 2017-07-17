تظاهرة في وارسو ضد إصلاح النظام القضائي

وارسو - (أ ف ب):

تظاهر آلاف الأشخاص، الأحد، أمام البرلمان البولندي تنديدًا بالإصلاحات التي يريد المحافظون الذين يتسلمون السلطة إدخالها على النظام القضائي في البلاد.

وأطلق المتظاهرون هتافات مناهضة للديكتاتور كاتشينسكي في إشارة إلى زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي.

وأعلنت الشرطة أن عدد المشاركين في التظاهرة بلغ نحو 4500 شخصًا.

وألقى زعيم حزب البرنامج المدني (وسط) المعارض جريجورز شيتينا، وزعيم حزب نوفوسزيسنا الليبرالي المعارض ريسزارد بترو خطابين تضمنا تنديدًا بالحكومة وتعهدا بالعمل لإفشال سياسة حزب الحق والعدالة بزعامة كاتشينسكي.

ووافقت غرفتا البرلمان قبل أيام على مشروعي قانون اعتبرت المعارضة انهما يمهدان لوضع اليد على النظام القضائي في البلاد.

ولم يعد القانونان بحاجة سوى لتوقيع رئيس البلاد ليصبحا نافذين، الأمر المرجح حدوثه لأن رئيس البلاد أندري دودا مقرب من حزب الحق والعدالة.