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في موسمه... مالاتعرفه عن فوائد الذرة المشوية منها إنقاص الوزن

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مصراوي Masrawy

في موسمه... مالاتعرفه عن فوائد الذرة المشوية منها إنقاص الوزن

01:14 ص الإثنين 17 يوليو 2017

في موسمه... مالاتعرفه عن فوائد الذرة المشوية منها إنقاص الوزن

مشهد من فيلم الأيدي الناعمة مع بائع الذرة

كتبت ـ أسماء حمدي:

تعتبر الذرة من أحب الأكلات إلى قلب الصغار والكبار، فهي تقدم بجانب الكثير من أنواع الأكلات في أفخم وأشهر المطاعم، وتعتبر أحد مكونات السلطات المختلفة، كما يفضله البعض مشوي حيث ينتنشر باعته على الكورنيش وفي الشوارع. 

ووفقًا لموقع "stylecraze" تحتوي الذرة المشوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين A، و E، وB، وهي أيضاً مصدر للعديد من المعادن، كالحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والفسفور، والزنك، "، إليك بعض فوائده:

*تساعد على إنقاص الوزن، لأنه يمنع تكون الشحوم والدهون في الجسم. 

* تساعد على إدرار البول بشكل طبيعي، عوضاً عن الحاجة لتناول بعض الأدوية لمن يعانون من احتباس البول.

*كما أنّها تفتّت حصوات الكلى والحالب، وتخلّص الجسم من وجود الرمل.

* لها فوائد هائلة في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، ويرفع من نسبة الأحماض الدهنية التي تفيد أجسامنا.

*يسهل الهضم لإحتوائه علي نسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للزوبان.

*يحتوي علي نسبة كبيرة من الحديد وحمض الفوليك، وبالتالي تمنع فقر الدم.

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