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"ديسباسيتو" تزيد نسبة السياحة في بورتريكو.. والسبب

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مصراوي Masrawy

"ديسباسيتو" تزيد نسبة السياحة في بورتريكو.. والسبب

01:00 ص الإثنين 17 يوليو 2017

"ديسباسيتو" تزيد نسبة السياحة في بورتريكو.. وال

 


كتب - هشام عواض:

انتشرت شهرة أغنية "ديسباسيتو" Despacito حول مستوى العالم، خلال أيام قليلة ولم يكن المستفاد من هذا الأمر المغنيين اللذين غنياها، لكن على دولة بورتوريكو أيضاً، لكن كيف هذا؟.

ذُكرت كلمة "بورتوريكو" في الأغنية مما جعلها تشهد اهتمام متزايد من زيادة السياح بهذه الدولة الكاريبية، وارتفعت نسبة اهتمام السياح ببورتوريكو لـ 45% منذ أن انتشرت الأغنية عالميًا، بحسب موقع"billboard".

وأوضحت صحف بورتوريكية، أن الاهتمام بالسياحة ببورتوريكو يعود إلى المشاهد والمعالم السياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في كليب الأغنية أيضا.

وضم منظمو الرحلات السياحية في بورتوريكو، إلى برامجهم السياحية رحلات إلى الأماكن التي ظهرت في الأغنية، مثل Club La Factoría، وOld San Juan، وLa Perla sector.

وقام لويس فونسي أحد مغنيي "ديسباسيتو"، بنشر جزء من التقرير على صفحته الرسمية على "إنستجرام"، قائلاً "يا للسعادة عندما تقرأ هذا في الصحف العالمية، إن بورتوريكو هي البطل الحقيقي لهذه الأغنية والكليب".

وشكر المطرب شريكه في الأغنية "دادي يانكي"، والمخرج كالوس بيريز، وملكة جمال الكون التي ظهرت في الكليب، زوليكا ريفيرا.

يذكر أن نجمي الأغنية لويس فونسي ودادي يانكي، ولدا في بورتوريكو، وهما من أشهر مطربي أميركا الجنوبية، وقد حققت أغنيتهم الأخيرة Despacito، نحو 2 مليار و600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

 

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