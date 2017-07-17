مدير أمن الجيزة يدفع بقوات تدخل سريع لتأمين قسمي إمبابة والوراق –(صور)
مدير أمن الجيزة يدفع بقوات تدخل سريع لتأمين قسمي إمبابة والوراق –(صور)
08:53 م الأحد 16 يوليه 2017
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بالصور - أهالي الوراق يقطعون "كورنيش إمبابة".. والأمن يرد بقنابل الغاز
كتب - محمد شعبان:
تصوير – محمود أبو ديبه:
عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط قسمي إمبابة والوراق، اليوم الأحد، عقب احتجاج أهالي جزيرة الوراق على تنفيذ قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة.
ودفع اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيلات من الأمن المركزي والتدخل السريع بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ لتأمين ديوان القسمين.
وأكد مصدر أمني بقطاع شمال الجيزة، أن قوات فض الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من الأهالي الذين قطعوا طريق كورنيش النيل، مساء اليوم، لافتًا بأنه تم فتح الطريق أمام حركة السيارات.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن القوات المكلفة بتأمين قسم إمبابة ومحيطه - الذي شهد مناوشات طفيفة بين الأمن والأهالي - تلتزم أعلى درجات ضبط النفس.
بدوره، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديات بجزيرة الوراق صدر لها ٧٠٠ قرار إزالة سابقة لإزالة التعديات الموجودة بالجزيرة، لافتًا إلى أن "الأجهزة المعنية توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ القانون، ولكنهم فوجئوا بضرب خرطوش من المعتدين وإلقاء الحجارة عليهم".
وأعلنت وزارة الداخلية -في بيان لها- إصابة 37 شرطياً (8 ضباط بينهم لواءان، 29 فردا ومجندا وعمال المقاولات) خلال تلك الاشتباكات.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الاشتباكات تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة.
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