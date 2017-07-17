بالصور - أهالي الوراق يقطعون "كورنيش إمبابة".. والأمن يرد بقنابل الغاز

كتب - محمد شعبان:

تصوير – محمود أبو ديبه:

قطع العشرات من أهالي الوراق، اليوم الأحد، طريق كورنيش النيل بمنطقة إمبابة؛ احتجاجًا على تأخر تصريح النيابة العامة بدفن جثة الشاب سيد طفشان الذي توفيَّ خلال الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة المنازل المخالفة.

وشهد الشارع حالة من الكر والفر بين الأهالي وقوات الشرطة في ظل وجود تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وتمكن من فتح الطريق أمام حركة السيارات، وعاد الأهالي للتمركز أمام مستشفى التحرير.

بدوره، قال مصدر أمني مسؤول، إنه عقب أداة صلاة الجنازة على الشاب داخل الجزيرة تم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة، لافتًا بأن النيابة أمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الوفاة.