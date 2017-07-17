صورة وخبر: اليمن.. طفل يحمل سلاح
صورة وخبر: اليمن.. طفل يحمل سلاح
12:46 ص الإثنين 17 يوليو 2017
الجندي الطفل (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
تحولت اليمن من دولة موحدة إلى أمة تتهاوي على يد أبنائها الذين يقتل بعضهم بعضًا في حرب مضى عليها أكثر من عامان دون أن يحقق أي منهم مبتغاه من تلك الحرب.
أحرقت الحرب أرضها وحفر الرصاص علامات على جدرانها وسالت في كل وادٍ دماء أهلها؛ حتى أصبحت اليمن قبلة الموت وأرضه الخصبة التي يتعلم فيها الأطفال حمل السلاح بديلاً عن الأقلام؛ ويذهبون إلى ساحات القتال عوضًا عن المدارس.
في مدينة صنعاء التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفل يقف ضمن صفوفًا من الأطفال يحملون السلاح استعدادًا لانضمامهم إلى قوة جديدة تابعة للحوثيين لدعم حربهم ضد القوات الموالية لنظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
في تلك الصورة بندقية تبدو أكثر لمعانًا من وجه الطفل الذي يحملها وعلى وجهه نظرة مهموم يبدوا وكأنه يخشى من مستقبل مجهول، بينما يضع يده على "زناد البندقية".
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