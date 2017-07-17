10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأخبار المزيفة تعامل نجله بشكل غير عادل، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن تسليح حزب الله اللبناني، وعارض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الشرطة حول إزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب المسجد الأقصى، وأكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة استمرار محاربة الإرهاب.

1- ترامب: الإعلام الكاذب يعامل نجلي بشكل غير عادل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأخبار المزيفة تعامل نجله بشكل غير عادل في لقائه مع محامية روسية، مضيفًا أن الإعلام يشوه الديمقراطية في أمريكا.

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2- ماكرون: فرنسا تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن تسليح حزب الله

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته بريجريت في باريس في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أول اجتماع رسمي بينهما في باريس، الأحد، أن فرنسا تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن تسليح جماعة حزب الله اللبنانية.

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3- نتنياهو: لن يتم إزالة البوابات الإلكترونية بالمسجد الأقصى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

عارض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الشرطة حول إزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب المسجد الأقصى، الأحد، وقال إن هذه البوابات ستبقى ولن تزال،

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4- وزير سعودي: قطر أشد كرها لنا من إسرائيل

وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان - أرشيفية

قارن ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، بين عداوة إسرائيل لبلاده، والأزمة التي تعيشها المملكة مع قطر، ووصف الدوحة، بدون أن يسميها، بأنها أشد كرها لبلاده وشعبه من إسرائيل.

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5- وزير خارجية فرنسا للدول الخليجية: يجب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة

وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في برلين في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد للتفاوض من أجل حل الأزمة بين الدول الخيجية وقطر.

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6- ولي العهد السعودي: الحرب على الإرهاب يجب أن تستمر

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن في 14 مارس 2017 (أ ف ب)

أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أكد خلاله أن الحرب على الإرهاب ومن يدعمه يجب أن تستمر بكل حزم.

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7- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ننتظر دورًا أكبر لمصر في المنطقة

المتحدث باسم الخارجية الإرانية برهام قاسمى فى طهران - أرشيفية (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن مصر من أهم بلدان المنطقة والعالم الإسلامي الّتي يمكنها أن تؤدّي دورا بارزا، ولكنه اعتبر أن مصر لم تمارس دورها المطلوب في المنطقة حتّى اليوم، مضيفًا: "ننتظر دورا أكبر لمصر في المنطقة".

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8- رئيس مجلس الأمة الكويتي: الإجراءات الإسرائيلية بالاقصى "إجرامية"

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم - أرشيفية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه لا يجوز التحجج بالخلافات العربية وتردي الأوضاع على المستوى القومي والإسلامي للسكوت على الغطرسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرئايلية بالمسجد الأقصى إجرامية.

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9- الأسد: الفساد في سوريا متغلغل

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية (أ ف ب)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن مظاهر الخلل والفساد في بلاده لديها القدرة - بصورة دائمة - على إيجاد ثغرات في القوانين والتغلغل في المؤسسات.

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10- المستشار النمسوي: حزبي قادر على الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية

المستشار النمسوي كريستين كيرن - أرشيفية

أعلن المستشار النمسوي كريستين كيرن أن حزبه المنتمي ليسار الوسط قادر على الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، مضيفًا: "أنا واثق بأن لدينا فرصًا جيدة للفوز".

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