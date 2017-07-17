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فيديو| حسين ياسر: عماد متعب قالي مش هتلعب تاني في الأهلي

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فيديو| حسين ياسر: عماد متعب قالي مش هتلعب تاني في الأهلي فيديو| حسين ياسر: عماد متعب قالي مش هتلعب تاني في الأهلي

التحرير

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قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه تعرض للظلم خلال فترة لعبه في النادي الأحمر، تحت قيادة البرتغال مانويل جوزيه، مشيرًا إلى أن عماد متعب، داعبه على دكة البدلاء، في أحد المباريات، عندما طالب الجمهور الخواجة باشراكه، قائلًا «خلاص كده إنت مش هتلعب تاني عشان أكتر حاجة بيكرهها جوزيه إن الجمهور والإعلام يضغطوا عشان تلعب».

وأضاف «المحمدي»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أنه استغرب خروجه من حسابات «جوزيه» معظم الوقت، على الرغم من معرفته السابقة به للعبه في الدوري البرتغالي، قبل أن يطلب ضمه للقلعة الحمراء.

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