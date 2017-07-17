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شوبير ينتقد مرتضى منصور: إنت هتتدخل كمان في شغل الدكتور؟

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شوبير ينتقد مرتضى منصور: إنت هتتدخل كمان في شغل الدكتور؟ شوبير ينتقد مرتضى منصور: إنت هتتدخل كمان في شغل الدكتور؟

التحرير

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انتقد الإعلامي أحمد شوبير، ، رئيس نادي ، تعليقًا على تصريحات الأخير بشأن ادعاء أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم جنش،حراس مرمى الفريق، الإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش، في بطولة كأس ، التي أقميت الخميس الماضي.

وقال «شوبير»، خلال حلقة الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أنه مندهش من تدخل مرتضى في هذه الأمور، فهذا ليس دوره على الإطلاق، مضيفًا: «إنت هتتدخل كمان في عمل الدكتور، إدى العيش لخبازة، لابد من ترك مثل هذه الأمور للجهاز الطبي،و الجهاز الفني».

 وتابع حارس الاهلي السابق: «مش معنى إن الشناوي أخطأ أمام أهلي طرابلس نحمله خروج الزمالك من بطولة أفريقيا، الكلام ده بيوجع، لاعب الكرة لحم ودم».

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