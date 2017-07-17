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فيديو| حسين ياسر: سأختار الزمالك بكل تاكيد إذا تلقيت عرضا من القطبين

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فيديو| حسين ياسر: سأختار الزمالك بكل تاكيد إذا تلقيت عرضا من القطبين فيديو| حسين ياسر: سأختار الزمالك بكل تاكيد إذا تلقيت عرضا من القطبين

التحرير

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قال حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تواجده بالقلعة البيضاء، يعد من أفضل الفترات في حياته الكروية،  موضحًا أنه في حالة امتلاكه عرضين من الأهلي والزمالك سيختار  بدون تفكير.

وأضاف «المحمدي»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن الفترة التي قضاها مع النادي الأهلي، كان يشعر بالفخر باللعب بجوار نجوم القلعة الحمراء، موضحًا أنه يمتلك أكثر من عرض من داخل ، وسيحسم وجهته المقبلة خلال أيام.

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وأشار «ياسر»، إلى أنه يتابع مباريات الدوري المصري بصورة مستمرة وخاصة مباريات الزمالك، مؤكدًا أن غياب الجمهور عن الملاعب كان له أثر كبير في مستوي الفرق المصرية والدوري المصري.

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التحرير

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