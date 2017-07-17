فيديو| حسين ياسر: سأختار الزمالك بكل تاكيد إذا تلقيت عرضا من القطبين

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قال حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تواجده بالقلعة البيضاء، يعد من أفضل الفترات في حياته الكروية، موضحًا أنه في حالة امتلاكه عرضين من الأهلي والزمالك سيختار الزمالك بدون تفكير.

وأضاف «المحمدي»، خلال لقائه بحلقة الأحد، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن الفترة التي قضاها مع النادي الأهلي، كان يشعر بالفخر باللعب بجوار نجوم القلعة الحمراء، موضحًا أنه يمتلك أكثر من عرض من داخل مصر، وسيحسم وجهته المقبلة خلال أيام.

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وأشار «ياسر»، إلى أنه يتابع مباريات الدوري المصري بصورة مستمرة وخاصة مباريات الزمالك، مؤكدًا أن غياب الجمهور عن الملاعب كان له أثر كبير في مستوي الفرق المصرية والدوري المصري.