حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات في حريق بالصين واتهام أمريكي بالتجسس في طهران، إضافة إلى مقتل جنود باكستانيين في كشمير.

1- القضاء الإيراني يحكم بالسجن على أمريكي متهم بـ"التسلل"

القضاء الإيراني يحكم بالسجن على أمريكي (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين أن حكما بالسجن عشرة أعوام صدر بحق مواطن أمريكي متهم بـ"التسلل".

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2- رئيس الوزراء الإسرائيلي في باريس

ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (أ ف ب)

أحيي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكرى حملة فيل ديف قبل أن يعقدا لقاء رسميا في قصر الاليزيه.

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3- عشرات القتلى في حريق بشرق الصين

رجال الاطفاء يحاولون اخماد الحريق في الصين (أ ف ب)

ذكرت وسائل اعلام صينية رسمية أن 22 شخصا على الاقل لاقوا حتفهم جراء حريق في مبنى سكنى بمدينة في شرق الصين.

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4- مقتل جنود باكستانيون في كشمير

القوات الهندية في اقليم كشمير الحدودي (أ ف ب)

اتهم الجيش الباكستاني الهند بإطلاق النار على عربة عسكرية وقتل 4 جنود في إقليم كشمير المقسم بين البلدين.

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5- مصابون في تصادم بقطارات الملاهي في إسبانيا

تصادم بقطارات الملاهي - أرشيفية (أ ف ب)

أصيب 33 شخصًا في حادث تعرضت له قطارات الملاهي في إسبانيا.

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