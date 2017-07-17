حول العالم في 24 ساعة
حول العالم في 24 ساعة
12:28 ص الإثنين 17 يوليه 2017
اعداد - عبدالعظيم قنديل:
تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات في حريق بالصين واتهام أمريكي بالتجسس في طهران، إضافة إلى مقتل جنود باكستانيين في كشمير.
1- القضاء الإيراني يحكم بالسجن على أمريكي متهم بـ"التسلل"
القضاء الإيراني يحكم بالسجن على أمريكي (أ ف ب)
أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين أن حكما بالسجن عشرة أعوام صدر بحق مواطن أمريكي متهم بـ"التسلل".
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2- رئيس الوزراء الإسرائيلي في باريس
ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (أ ف ب)
أحيي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكرى حملة فيل ديف قبل أن يعقدا لقاء رسميا في قصر الاليزيه.
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3- عشرات القتلى في حريق بشرق الصين
رجال الاطفاء يحاولون اخماد الحريق في الصين (أ ف ب)
ذكرت وسائل اعلام صينية رسمية أن 22 شخصا على الاقل لاقوا حتفهم جراء حريق في مبنى سكنى بمدينة في شرق الصين.
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4- مقتل جنود باكستانيون في كشمير
القوات الهندية في اقليم كشمير الحدودي (أ ف ب)
اتهم الجيش الباكستاني الهند بإطلاق النار على عربة عسكرية وقتل 4 جنود في إقليم كشمير المقسم بين البلدين.
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5- مصابون في تصادم بقطارات الملاهي في إسبانيا
تصادم بقطارات الملاهي - أرشيفية (أ ف ب)
أصيب 33 شخصًا في حادث تعرضت له قطارات الملاهي في إسبانيا.
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