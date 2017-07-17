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نائب يطالب وزير الخارجية بتقنين السفر للأماكن الآمنة بـ«ليبيا»

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نائب يطالب وزير الخارجية بتقنين السفر للأماكن الآمنة بـ«ليبيا» نائب يطالب وزير الخارجية بتقنين السفر للأماكن الآمنة بـ«ليبيا»

التحرير

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خاطب النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، سامح شكري، وزير الخارجية، لمطالبته بتقنين أوضاع السفر إلي ليبيا، والسماح للمصريين بالسفر إلي الأماكن الآمنة بها.

وأوضح في خطابه، أن الكثير من المصريين يسافرون إلي ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، ويعرضون أنفسهم للابتزاز والمشاكل والموت، وقد يتعاملون مع بعض المجرمين أو الهاربين أو الإرهابيين.

وأشار إلي أنه من الواجب علي سرعة تقنين السفر إلي ليبيا حتي يكون تحت سمع وبصر الجهات المسئولة في الدولة، معتبراً أن ذلك أفضل بكثير من السفر والوقوع في أماكن خطرة ومحظورة، مما يعرض أغلب الشباب المسافر للخطر.

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