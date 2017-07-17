زاهي حواس: هناك جامعات أخذت 50% من قطع أثرية اكتشفتها

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قال عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهي حواس، إن تسليم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، نحو 5000 قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية، يعتبر لفتة الطبية والعظيمة.



وأضاف حواس خلال اتصال هاتفي في برنامج «آخر النهار»، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية «النهار»، أنه ليس من حق الجامعة الأمريكية إخراج القطع الأثرية إلى خارج البلاد، كونها جامعة تعمل في الداخل المصري.

وذكر حواس أن هناك جامعات أخرى أخذت 50% من الآثار التى عملت على استخراجها أثناء عمليات الحفر.

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وتابع: «قانون الآثار المصري القديم كان ينص على حصول البعثة على 50% من الآثار، واستمرت القسمة حتى 1983 عندما صدر قانون 117 الذي قلصها إلى 3% وعندما أتيت أنا فى عام 2010 ألغيتها تمامًا».

واستكمل: «الجامعة الأمريكية كانت دائماً تعمل على الحفريات بمنطقة الفسطاط، ولذلك كانت تأخذ الـ50% مما تستخرجه لأعمال الدراسة والعلم بالجامعة، وفقًا للقانون القديم»، معقبًا: «وظلت تعمل مدة طويلة من الزمن، وكان يتم تخزين الآثار بمخازن الجامعة فى ميدان التحرير، وفى بداية 2011 حاولوا سرقة الآثار من الجامعة الأمريكية».