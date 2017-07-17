العرب اليوم: وساطة فرنسية في الأزمة الخليجية وتطورات "المسجد الأقصى"

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين ووزير الخارجية الفرنسي في السعودية، إضافة إلى هجوم مسلح شرق اليمن.

1- الاحتلال الإسرائيلي يفتح المسجد الأقصى للمصلين عبر بوابات إلكترونية

قوات الاحتلال الاسرائيلي أمام البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى اليوم (أ ف ب)

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط وباب المغاربة، كما سمحت للمصلين بالدخول عبر البوابات الإلكترونية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- فرنسا تمهد لمفاوضات بين قطر وجيرانها

وزير الخارجية الفرنسي في الدوحة (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد للتفاوض من أجل حل الأزمة مع قطر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- القوات العراقية تصد هجوم لداعش بمحافظ صلاح الدين

عنصر من القوات العراقية في الموصل (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش بعدما هاجموا قوات أمنية عراقية على أطراف قرية الإمام شمال غرب الشرقاط 280 كلم شمال بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مقتل 5 جنود في هجوم مسلح شرق اليمن

القوات الموالية للشرعية فى اليمن (أ ف ب)

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل خمسة جنود موالين للحكومة الشرعية، في هجوم نفذه مجهولون بمحافظ شبوة شرقي اليمن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل قياديين بـ"شورى بنغازي" الإرهابي‎

قوات الجيش الليبي في بنغازي أرشيفية (أ ف ب)

أكد مصدر عسكري ليبي مقتل الإرهابيين إسماعيل بعيو ومحمد أحداش، على يد قوات الجيش الليبي بالقرب من فندقي بوهادي والبلدي ببنغازي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا