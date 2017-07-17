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العرب اليوم: وساطة فرنسية في الأزمة الخليجية وتطورات "المسجد الأقصى"

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: وساطة فرنسية في الأزمة الخليجية وتطورات "المسجد الأقصى"

11:59 م الأحد 16 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين ووزير الخارجية الفرنسي في ، إضافة إلى هجوم مسلح شرق اليمن.

1- الاحتلال الإسرائيلي يفتح المسجد الأقصى للمصلين عبر بوابات إلكترونية

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قوات الاحتلال الاسرائيلي أمام البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى اليوم (أ ف ب)

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط وباب المغاربة، كما سمحت للمصلين بالدخول عبر البوابات الإلكترونية.

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2- فرنسا تمهد لمفاوضات بين قطر وجيرانها

2

وزير الخارجية الفرنسي في الدوحة (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد للتفاوض من أجل حل الأزمة مع قطر.

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3- القوات العراقية تصد هجوم لداعش بمحافظ صلاح الدين

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عنصر من القوات العراقية في الموصل (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش بعدما هاجموا قوات أمنية عراقية على أطراف قرية الإمام شمال غرب الشرقاط 280 كلم شمال بغداد.

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4- مقتل 5 جنود في هجوم مسلح شرق اليمن

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القوات الموالية للشرعية فى اليمن (أ ف ب)

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل خمسة جنود موالين للحكومة الشرعية، في هجوم نفذه مجهولون بمحافظ شبوة شرقي اليمن.

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5- مقتل قياديين بـ"شورى بنغازي" الإرهابي‎

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قوات الجيش الليبي في بنغازي أرشيفية (أ ف ب)

أكد مصدر عسكري ليبي مقتل الإرهابيين إسماعيل بعيو ومحمد أحداش، على يد قوات الجيش الليبي بالقرب من فندقي بوهادي والبلدي ببنغازي.

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مصراوي Masrawy

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