الزمالك يقيم حفل وداع لـ«فتحي وستانلي»

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حرص الجهاز الفني، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إقامة حفل وداع للثنائي مصطفى فتحي والنيجيري ستانلي، وذلك بعد تأكد رحيلهما عقب مباراة الأهلي إلى السعودية، حيث سينضم مصطفى فتحي لنادي التعاون على سبيل الإعارة، وستانلي للقادسية.

وقام إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة وحمادة أنور المدير الإداري بإحضار تورتة للاحتفال باللاعبين، بحضور كافة زملائهم على هامش المعسكر الذي يقام ببرج العرب استعدادا لمباراة القمة.

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ويحل الزمالك ضيفًا غدًا، على ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.