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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري

11:30 م الأحد 16 يوليه 2017

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري

الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد ا

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث تقل درجات الحرارة يوميًا لتصل إلى 36 درجة في نهاية الأسبوع.

وأضاف عبدالعال، في تصريح خاص لمصراوي، أنه من المتوقع أيضًا انخفاض نسبة الرطوبة، حيث أنها كانت تصل بالأمس إلى 92 درجة، لتصل إلى 70 درجة بنهاية الأسبوع.

ونصح عبدالعال المواطنين، بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة، واستخدام واقي للرأس مثل "الشمسية أو القبعة"، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة خاصة في فترة النهار، بالنسبة للمصطافين عدم التواجد في الشمس المباشرة، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث أن أشعة الشمس تكون في منتهي الخطورة في هذا الوقت من اليوم.

كما حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من عدم ملئ إطارات السيارات بالهواء المقرر لها لإعطاء فرصة لتمدد الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة.

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