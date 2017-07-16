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1 أغسطس.. محاكمة 66 إرهابياً من "داعش الصعيد"

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مصراوي Masrawy

1 أغسطس.. محاكمة 66 إرهابياً من "داعش الصعيد"

09:40 م الأحد 16 يوليو 2017

ارشيفية

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، الأول من أغسطس المقبل ، لبدء محاكمة 66 إرهابيا أمام محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم "داعش"، المعروفين إعلامياً بـ"تنظيم ولاية الصعيد"، أمام الدائرة ( 14) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

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