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عضو بـ«دفاع البرلمان»: إنجازات القوات المسلحة في وأد الإرهاب مستمرة

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عضو بـ«دفاع البرلمان»: إنجازات القوات المسلحة في وأد الإرهاب مستمرة عضو بـ«دفاع البرلمان»: إنجازات القوات المسلحة في وأد الإرهاب مستمرة

التحرير

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أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انجازات القوات المسلحة في وأد الإرهاب مستمرة، وأن حصد روؤس الإرهاب أوشك علي الانتهاء، كما أن الضربات الجوية للجيش المصري اليوم لـ 15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة علي الحدود الغربية تعد بمثابة بطولة جديدة تضاف لسجل بطولات القوات المسلحة.
 
وطالب خلف الله، بتكريم أبطال القوات المسلحة الذين انضموا لقائمه الشرف، وإقرار مزيداً من الرعاية للأسر وعوائل هولاء الأبطال الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

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وثمن خلف الله، فى بيان له اليوم، قدرات الجيش المصرى الذي يثبت كل يوم أنه الدرع الواقى للحفاظ على الوطن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب على قلب رجل واحد خلف الجيش المصري لقهر الإرهاب.
 

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التحرير

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