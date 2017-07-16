إنشاء مراكز لتقديم خدمات الصحة الجنسية في 13 محافظة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى، إنشاء مراكز صديقة للشباب والمراهقين في 13محافظة، هي الإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والسويس وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا والأقصر وأسوان، ضمن تنفيذ برنامج دعم الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA .

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وأوضحت الدكتورة منى الناقة، رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية، في بيان اليوم أنه جارى استكمال البرنامج بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، لافتة إلى أن هذه المراكز تقدم خدمات التوعية الخاصة بفترة الشباب والمراهقة، وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وصحة الفم والأسنان، والمشاكل الخاصة بالصحة النفسية خلال هذه الفترة العمرية، بجانب أهم الأمراض الغير معدية وكيفية الوقاية منها ومكافحة الأمراض المعدية بالإضافة إلى التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي والتغذوي، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات علاجية للعيادات القائمة بالمركز أو للمراكز المتخصصة.

من جانبها أوضحت الدكتورة نهلة رشدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والأساسية، أنه تم تدريب 1610 من أطباء وتمريض لتهيئة مقدمى الخدمة على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للشباب والمراهقين.