فيديو| محافظ الجيزة عن «أزمة الوراق»: محدش هيقرب لعقار تقيم فيه أسرة

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قال محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، إنه لا تهجير لسكان جزيرة الوراق، مؤكدًا أن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالجزيرة تستهدف فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان.

وأضاف الدالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «محدش هييجي جمب أي عقار تقيم فيه أسر منذ سنوات، وليس لنا علاقة بأي شخص يمتلك أرضًا بموجب عقود شراء وبيع موثقة من الدولة، الحملة تخص الذين يعتدون على أرض الدولة سواء بالبناء عليها، أو بيعها لآخرين».

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وتابع الدالي أن الجزيرة يقطنها نحو 90 ألف مواطن، وتبلغ عدد حالات التعدي المرصودة بها 700 حالة، مؤكدًا وجود حالات تعديات أخرى لم يتم حصرها.