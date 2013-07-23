"النقابات المستقلة" يتضامن مع عاملى "توشيبا" بقويسنا حتى تنفيذ مطالبهم

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تضامنه مع إضراب عمال الورديتين الأولى والثانية بمصانع توشيبا العربى بمدينة قويسنا، عن العمل وذلك عقب اكتشافهم خداع الإدارة لهم طوال عشرة شهور من الوعود بتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها زيادة الأجور لكى تتماشى مع الزيادات المستمرة فى الأسعار.

وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن العمال فوجئوا مساء أول أمس أن الزيادة عبارة فقط عن علاوة الـ10% فقط (علما بأن العمال لمدة 5 سنوات متتالية لا يحصلون سوى على علاوة 7% فقط، مما جعل أجورهم ضئيلة بالنسبة للأسعار التى تزداد بشكل مستمر)، وكذلك احتجاجهم جاء على زيادة ساعات العمل يومياً 45 دقيقة بعد تنفيذ قرار توفير الطاقة بجعل يوم السبت من كل أسبوع إجازة لكل مصانع المنطقة، فى حين أن العمال فى المصانع المجاورة نُفذ عليهم القرار بدون زيادة ساعات العمل اليومية.

وطالب العمال بحقهم فى الحصول على ميزانية الشركة لمعرفة قيمة الأرباح وذلك لتقدير نسبتهم من الأرباح والبالغة طبقاً للقانون 10%، والتى تحتسبها إدارة الشركة الآن بقيمة 50 جنيها شهرياً، أى 600 جنيه سنوياً، كما طالبوا بحقوقهم فى بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر، حيث إنهم يعملون فى الصناعات الهندسية فلدى الشركة مصانع (الثلاجات والغسالات والتلفزيونات، والمكواة والسخان والتكييفات والمكانس واللمبات)، فيما يبلغ عدد العمال فى مصنعى الغسالات بقويسنا وحدها 2100 عامل، هذا خلاف التأمين عليهم بمبالغ بسيطة، حيث لا يتعدى الراتب التأمينى للفنى الذى عمل بالشركة لأكثر من 7 سنوات 250 جنيها.