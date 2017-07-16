«عاشور» سليم.. وجاهز للقمة

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حسام عاشور ومحمد نجيب، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأكّـد جاهزيتهما الطبية للمشاركة في مباراة الزمالك في القمة 114، والمحدد لها الثامنة مساء غد الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان ثنائي الفريق قد اصطدما في كرة مشتركة أثناء المران الجماعي، مساء اليوم، وغادر اللاعبان التقسيمة.

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وكشف الجهاز الطبي بالأهلي، أن حسام عاشور اشتكى من كدمة في الكتف، بينما اشتكى محمد نجيب من إصابة بكدمة في الوجه، وخضعا للعلاج، ثمّ عادا إلى استئناف المران مرة أخرى.

وأكّـد الجهاز الطبي بالفريق، على تعافي الثنائي بعد المران وجاهزيتهما للقاء الزمالك غدًا، بينما قرار مشاركتهما يكون حسب رؤية الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري.