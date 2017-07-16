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حكام القمة يغادرون القاهرة الثلاثاء

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حكام القمة يغادرون القاهرة الثلاثاء حكام القمة يغادرون القاهرة الثلاثاء

التحرير

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أكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ «التحرير»، أن طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام الدوري، سيغادر صباح الثلاثاء المقبل.

وقال عبدالفتاح إن الطاقم سيغادر مصر في تمام التاسعة صباح الثلاثاء، موضحًا أن ضيق الوقت منع تخصيص جولات ترفيهية للحكم ومساعديه، موضحًا أن كل فرد فيهم سيحصل على 1500 دولار نظير إدارة اللقاء، بمعدل 500 دولار يوميًا منذ وصولهم مصر اليوم وحتى مغادرتهم بعد غدٍ.

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ويستعد الأهلي لإستضافة غريمة التقليدي "" غدًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

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التحرير

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