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بالفيديو.. علاء عبد الغني يكشف حقيقة إصابة الشناوي وجنش

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بالفيديو.. علاء عبد الغني يكشف حقيقة إصابة الشناوي وجنش بالفيديو.. علاء عبد الغني يكشف حقيقة إصابة الشناوي وجنش

التحرير

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كشف علاء عبد الغني، مدرب السابق، حقيقة تهرب أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم «جنش»، حارسى الفريق الأبيض، من مواجهة طلائع الجيش الأخيرة ببطولة كأس .

وأوضح «عبد الغني»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ON sport، أن الشناوي كان يتحامل على نفسه في الفترة الماضية، رغم إصابته في العضلة الضامة، قبل أن يشعر بآلام في الظهر.

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وأضاف، أن «جنش» غاب عن مواجهة الطلائع، بسبب معاناته من إصابة بشد في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أنه مرشح بقوة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، غدًا الاثنين.  

وكان ، رئيس نادي الزمالك، اتهم الشناوي وجنش بالتهرب من مباراة الجيش الأخيرة، مشيرًا إلى أن الثنائي يدعي الإصابة، وبعض اللاعبين يقومون بالتآمر من أجل إسقاط النادي. 

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التحرير

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