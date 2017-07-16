الأمن يعيد فتح طريق الكورنيش بعد قطعه احتجاجًا على مصرع مواطن بالوراق

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تمكنت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، من فتح طريق كورنيش النيل، أمام قسم إمبابة، بعد قطع العشرات للطريق احتجاجًا على حملة تنفيذ 700 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بجزيرة الوراق.

واطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وتمكن من فتح الطريق أمام حركة السيارات، وعاد الأهالي للتمركز أمام مستشفى التحرير انتظارًا لخروج جثة الشاب الذي توفيَّ خلال اشتباكات صباح اليوم التي وقعت بين الأمن والأهالي.

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وقال مصدر أمني مسؤول، إنه عقب أداة صلاة الجنازة على الشاب داخل الجزيرة، تم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة، لافتا بأن النيابة أمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الوفاة.